Conte a Salvini: "Non abbiamo bisogno di uomini con pieni poteri" - VIDEO

Giuseppe Conte, nel suo ultimo discorso da Presidente del Consiglio, si è rivolto a Matteo Salvini e ha ribadito la pericolosità di chi chiede "pieni poteri".

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto la crisi di governo in piena estate e prontamente invocato il ritorno immediato alle urne, chiedendo agli italiani di dargli pieni poteri. Parole pericolosissime, quelle pronunciate dal leader della Lega, che oggi il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte ha voluto sottolineare durante il suo intervento in Senato.

Perché aprire la crisi in pieno agosto, quando ormai da molte settimane - certamente già all'esito delle elezioni europee - era chiara l'insofferenza per la prosecuzione di un'esperienza di Governo giudicata evidentemente ormai limitativa delle ambizioni politiche di chi ha chiaramente rivendicato pieni poteri per guidare il Paese?