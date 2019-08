Open Arms, il pm dispone lo sbarco immediato dei migranti

Di Redazione Blogo.it martedì 20 agosto 2019

La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco immediato di tutti i migranti ancora a bordo dopo 19 giorni di stallo nel Mediterraneo.

Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.

La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms anche quando due migranti sono stati evacuati per motivi sanitari. Già in giornata erano stati 15 i migranti che erano riusciti a lasciare la Open Arms tuffandosi in mare e nuotando verso l'isola di Lampedusa 19 giorni dopo esser stati costretti a rimanere a bordo.

Non è chiaro, ora, quali saranno le tempistiche precise né come sarà organizzato ed eseguito lo sbarco - alle 20 di oggi la nave risulta ancora davanti all'isola di Lampedusa - ma è evidente che ci si sta muovendo per concludere quanto prima questa situazione di estrema emergenza.

La Procura di Agrigento dispone lo sbarco immediato di tutte le persone a bordo #Openarms nel porto di #Lampedusa.

Finalmente l'incubo finisce e le 83 persone rimaste riceveranno assistenza immediata in terra.

La Procura di Agrigento dispone lo sbarco immediato di tutte le persone a bordo #Openarms nel porto di...

Giorno 19.

Notte delirante e un uomo in acqua.

Giorno 19.

Notte delirante e un uomo in acqua.

Prima un'evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è...

Foto | Francisco Gentico per Open Arms