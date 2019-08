Crisi di governo, il calendario delle consultazioni al Quirinale

martedì 20 agosto 2019

Il Quirinale ufficializza il calendario delle consultazioni dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Si parte alle 16 del 21 agosto, dopo il colloquio telefonico col Presidente Emerito Giorgio Napolitano.

Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".

Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il calendario appena reso noto dal Quirinale. Il primo ad essere sentito, anche se soltanto via telefonica, sarà il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Le consultazioni di mercoledì 21 agosto 2019

ORE 16.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato

ORE 16.45 - Roberto Fico, Presidente della Camera

ORE 17.30 - Gruppo parlamentare "Per le autonomie (SVP-PATT,UV)” del Senato

ORE 18.00 - Gruppo parlamentare misto del Senato

ORE 18.30 - Gruppo parlamentare misto della Camera

ORE 19.00 - Gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della Camera

Le consultazioni di giovedì 22 agosto 2019

ORE 10.00 - Gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera

ORE 11.00 - Gruppi parlamentari "Partito Democratico" del Senato e della Camera

ORE 12.00 - Gruppi parlamentari "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato e della Camera

ORE 16.00 - Gruppi parlamentari "Lega - Salvini Premier" del Senato e della Camera

ORE 17.00 - Gruppi parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato e della Camera

Questo sarà ovviamente il primo giro di consultazioni. Non è escluso che ne ce sia almeno un secondo prima che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivi ad una decisione finale.

