Open Arms, migranti sbarcati, nave sequestrata. Salvini: "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio"

mercoledì 21 agosto 2019

Durante la notte completato lo sbarco dei migranti su disposizione dei Pm.

Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze".

Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere computo senza ritardo" e la punizione prevista è la reclusione dai sei mesi ai due anni.

Per ora l'indagine per questo reato è aperta a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio in quanto non è stata immediatamente rispettata la decisione del Tar che, accogliendo il ricorso della Open Arms, aveva disposto lo sbarco. È aperta anche una inchiesta per sequestro di persona, avviata sulla base di esposti presentati da Open Arms.

Il destinatario delle denunce, molto probabilmente, sarà Matteo Salvini, che se lo aspetta. Ieri, subito dopo aver tenuto il suo discorso in Senato in seguito alle dimissioni del Premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno uscente, a proposito del caso Open Arms, ha commentato:

"Il sequestro impone lo sbarco degli immigrati: ricordo che non c'era allarme sanitario, finti malati e finti minorenni. Qualcuno si sta portando avanti già nel nome del governo dell'inciucio che vuole riaprire i porti. Finché campo è mio dovere difendere i confini e la sovranità del Paese"

