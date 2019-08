Pedofilia, il cardinale Pell resta in carcere. Respinto il suo ricorso in appello

Di redazione Blogo.it mercoledì 21 agosto 2019

L'ex tesoriere del Vaticano continua a professarsi innocente.

Dovrà scontare la pena in carcere. Il 78enne cardinale George Pell ha visto respingere il suo ricorso in appello dopo che lo scorso dicembre è stato condannato per abusi sessuali su minori e da marzo sta scontando la condanna a sei anni di reclusione, anche se solo tre anni e otto mesi sono da trascorrere obbligatoriamente in prigione, poi potrà chiedere la libertà condizionale.

La giudice Anne Ferguson ha emesso la sua sentenza, anche se Pell, che continua a professarsi innocente, può ancora fare ricorso davanti all'Alta Corte australiana. Ricordiamo che Pell, ex tesoriere del Vaticano, è il più alto prelato della Chiesa Cattolica a essere stato condannato per abusi sessuali su minori.

Intanto, dopo che la Corte d'Appello ha respinto il ricorso, il Premier australiano Scott Morrison ha annunciato che a Pell sarà tolto il titolo onorifico dell'Ordine dell'Australia che gli era stato riconosciuto e che è il più alto riconoscimento del Paese, riservato a cittadini australiani o altre persone cui vengono riconosciuti particolari meriti. Si tratta di un ordine di cavalleria che la regina Elisabetta II ha creato nel 1975.