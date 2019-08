Trump si è arrabbiato con la Danimarca perché non vuole vendergli la Groenlandia

Di redazione Blogo.it mercoledì 21 agosto 2019

Il Presidente USA ha annullato l'incontro con la Premier danese.

Donald Trump si aspetta di essere preso sul serio anche per le sue idee più bislacche e se non viene assecondato se la prende pure e se la lega al dito. Succede così che, dopo il netto rifiuto della Premier danese Mette Frederiksen di vendergli la Groenlandia, l'inquilino della Casa Bianca abbia deciso di rinviare a data da destinarsi l'incontro che aveva in programma proprio con lei.

La Premier Frederiksen ha spiegato:

"La Groenlandia non è in vendita. La Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene alla Groenlandia", era stata la risposta di Frederiksen alla proposta di Trump"

E Trump su Twitter ha detto che non la incontrerà per ora: