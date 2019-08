Salvini: "Qualunque governo nasca sarà contro la Lega"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 21 agosto 2019

Matteo Salvini accusa "gli altri" di parlare di poltrone, mentre la Lega in queste ore si starebbe concentrando solo e soltanto sulla manovra finanziaria...

Il leader della Lega Matteo Salvini è pronto per salire al Colle nella giornata di domani, giovedì 22 agosto, e ribadire anche davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per lui e i suoi colleghi di partito l'unica strada possibile è quella delle elezioni anticipate.

E infatti, oggi, mentre il Partito Democratico ha stabilito la linea da adottare e il Movimento 5 Stelle ha preferito chiudersi nel silenzio in attesa di salire al Quirinale, la Lega si sarebbe già messa al lavoro sulla manovra finanziaria da approvare entro il 31 dicembre 2019.

O almeno è quello che sostiene il leader Matteo Salvini, che anche oggi si è elevato a unico salvatore della patria:

Gli altri in queste ore parlano di posti, di poltrone. Noi di manovra, di come tagliare le tasse e aiutare gli italiani. [...] Qualunque governo nasca sarà un governo contro la Lega.

Salvini vuol farci credere di non essere in costante contatto coi leader di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, per stabilire cosa riferire al Presidente della Repubblica. Di cosa si parlerà, quindi, durante l'assemblea dei deputati leghisti a cui Matteo Salvini parteciperà nel primo pomeriggio di oggi?

Sono convinto che, se gli italiani avranno la possibilità di votare, cosa che in democrazia mi sembra la via migliore, noi abbiamo idee economiche che con i Cinque Stelle non erano praticabili: dalla pace fiscale alla flat tax. Quindi la riunione dei parlamentari della Lega guarderà al futuro, agli altri lasciamo inciuci e inciucini e inciucioni...

Anche stamattina i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, avevano spostato l'attenzione sulla manovra finanziaria delineata da Matteo Salvini, ricalcando le parole del loro leader:

La Lega è già tutta al lavoro per costruire l'Italia dei Sì, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini, investimenti pubblici, infrastrutture, processi giusti e veloci, certezza della pena e bambini che tornano a nascere. Altri stanno pensando al governo dei NO e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli Italiani!