Rousseau ai parlamentari M5S: "Preparatevi ad eventuali elezioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 21 agosto 2019

La piattaforma Rousseau invita tutti i parlamentari di M5S a mettersi in regola con le rendicontazioni "in vista di eventuali elezioni e dei relativi controlli da farsi per le candidature".

I 300 parlamentari del Movimento 5 Stelle devono tenersi pronti a nuove elezioni. È questo il contenuto della mail inviata loro questa mattina alla piattaforma Rousseau, che si occupa anche di controllare e raccogliere le rendicontazioni dei parlamentari M5S.

Non sappiamo ancora come andranno le consultazioni al Quirinale e come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deciderà di procedere, ma l'avviso è chiaro: bisogna prepararsi fin da ora alla possibilità di un ritorno anticipato al voto. Questo, per i parlamentari pentastellati, significa anche mettere in regola i conti e fornire tutta la documentazione necessaria.

La mail, infatti, si apre proprio col promemoria a mettersi in regola con le rendicontazioni entro il 2 settembre prossimo - la prima scadenza era il 31 luglio 2019 - "in vista di eventuali elezioni e dei relativi controlli da farsi per le candidature".

Visto il caos rimborsopoli esploso lo scorso anno proprio tra una legislatura e l'altra, la corsa al mettersi in regola dei Parlamentari M5S è già iniziata.