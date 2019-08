Crisi di governo, secondo giorno di consultazioni: il programma

Di redazione Blogo.it giovedì 22 agosto 2019

Dopo la prima giornata di consultazioni, oggi sono attesi dal presidente Sergio Mattarella tutti i “big”: Pd, Fi, Fdi, Lega e M5S

Seconda e decisiva giornata di consultazioni al Colle per la crisi di governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà i “big”, ovvero i partiti che hanno maggiormente peso attualmente nei due rami del Parlamento. Ciascuna delegazione avrà a disposizione un’ora di colloquio con il capo dello Stato. Si inizia alle 10:00 con i gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, mentre alle 11:00 toccherà al Partito Democratico. Alle 12:00, invece, sarà la volta di Forza Italia, poi l’interruzione per la pausa pranzo.

Le consultazioni riprenderanno al pomeriggio con le due forze che hanno sorretto il governo Conte: prima la delegazione della Lega , attesa da Mattarella alle 16:00; chiuderà alle 17:00 il Movimento 5 Stelle. Toccherà infine al presidente della Repubblica indicare quale sia la soluzione più saggia per una legislatura che ha preso il via solo un anno e mezzo fa. La soluzione che al momento sembra più probabile è un governo “di scopo” supportato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un'eventualità che manderebbe all'opposizione il partito attualmente con maggiori consensi nel Paese. Salvini non ha dubbi: "Sarà governo contro la Lega".

Consultazioni giovedì 22 agosto, il calendario

Di seguito il programma completo delle consultazioni di giovedì 22 agosto.

Ore 10:00: Gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia" di Senato e Camera;

ore 11:00: Gruppi parlamentari "Partito democratico" di Senato e Camera;

ore 12:00: Gruppi parlamentari "Forza Italia – Berlusconi Presidente" di Senato e Camera;

ore 16:00: Gruppi parlamentari "Lega - Salvini premier" di Senato e Camera;

ore 17:00: Gruppi parlamentari "Movimento 5 Stelle" di Senato e Camera.