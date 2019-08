M5S, l'Assemblea dà il via libera alle trattative col Partito Democratico

Di Redazione Blogo.it giovedì 22 agosto 2019

L'Assemblea M5S ha dato il via libera alle trattative col Partito Democratico: "Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità".

Il Movimento 5 Stelle può iniziare ufficialmente a trattare col Partito Democratico per la costituzione di una maggioranza su cui basare il nuovo esecutivo e scongiurare il ritorno alle elezioni entro la fine del 2019. Lo ha deciso oggi per acclamazione l'Assemblea M5S che si è svolta subito dopo l'uscita della delegazione pentastellata dal Quirinale.

A trattare col Partito Democratico non sarà il leader di M5S Luigi Di Maio, ma i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, che già nelle prossime ore incontrerà una delegazione del PD per iniziare a definire i punti di un possibile accordo, che dovrà però partire dal taglio dei 345 parlamentari fortemente voluta da M5S e mai votata dal Partito Democratico.

Lo ha ribadito questa sera Patuanelli:

Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità. A tal proposito, visto che oggi abbiamo letto dichiarazioni piuttosto vaghe al riguardo e visto che la Lega continua ad essere il partito del boh, vi chiediamo mandato per incontrare la delegazione del Pd per iniziare a parlare del primo punto appunto: il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza.

Il MoVimento 5 Stelle ha a cuore solo e soltanto il bene degli italiani e non lasceremo che siano loro a pagare il... Posted by MoVimento 5 Stelle on Thursday, August 22, 2019

Noi ci siamo! Uniti e compatti!

Forza! Posted by Luigi Di Maio on Thursday, August 22, 2019

Dal Partito Democratico, intanto, è arrivato un segnale positivo. Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato, ha anticipato che le condizioni per avviare un dialogo ci sono:

Ora bisogna velocemente rispondere alle indicazioni del Capo dello Stato. Io credo ci siano le condizioni per avviare un dialogo fattivo con il M5S. Lo ripeto: va fatto tutto il possibile per evitare l’aumento dell’Iva ed una legge di bilancio lacrime e sangue.