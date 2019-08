Nuove consultazioni e toto premier: le ultime dalla crisi

Di Redazione Blogo.it venerdì 23 agosto 2019

Consultazioni martedì 27 agosto. Tutti gli occhi sono puntati sulla trattativa Pd-M5s, convergere sul nome del futuro premier può aiutare



Il nuovo giro di consultazioni partirà martedì prossimo ma se i partiti neanche questa volta presenteranno un’opzione di governo solida e di lungo respiro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere e ci saranno nuove elezioni in autunno.

Tutti gli occhi sono puntati sulla trattativa avviata da Pd e M5s. Luigi Di Maio pone come precondizione il taglio dei parlamentari che però per Nicola Zingaretti non è una priorità. I dem hanno fissato 5 punti vaghi per avviare il dialogo, i grillini ne hanno messo nero su bianco 10. Oggi le delegazioni di Pd e 5 Stelle si vedranno nel pomeriggio.

Naturalmente in ballo c’è anche il nome del futuro premier dell’eventuale maggioranza giallorossa. Mentre le quotazioni di un Conte bis scemano (Zingaretti non lo vuole), in queste ore si parla di nomi d’area ma anche di una figura in qualche modo di garanzia, dal forte piglio istituzionale, gradita al Colle ma anche a entrambi i nuovi potenziali soci di maggioranza.

Toto premier e i nomi in campo per il governo

Per Palazzo Chigi, Il Sole 24 Ore ipotizza i nomi dell’ex presidente Istat Enrico Giovannini e di Raffaele Cantone, presidente uscente dell’Autorità nazionale anticorruzione, che troverebbero il favore sia del M5s che del Pd il quale nella rosa avrebbe inserito anche il nome dell'ex ministro della Cultura del governo Letta, Massimo Bray, che non dispiacerebbe a Davide Casaleggio.

Ma per il totopremier circolano anche i nomi di figure super partes, come quello della vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia e quello di Paola Severino, avvocato ed ex ministra della Giustizia del governo Monti.

Per la rosa dei ministri, al posto di Salvini al Viminale si fanno i nomi del capo della polizia Franco Gabrielli o di Emanuele Fiano (Pd). Per il ministero della Giustizia si parla del magistrato antimafia Nicola Gratteri (o di Cantone). Per l’Economia si fanno i nomi dell’eurodeputato Pd Roberto Gualtieri (presidente della commissione per i problemi economici e monetari) e del deputato dem Luigi Marattin, già consigliere economico dei premier Renzi e Gentiloni.