Ocean Viking a Malta, i migranti saranno trasferiti in 6 paesi Ue. Salvini: come promesso no in Italia

Di Redazione Blogo.it venerdì 23 agosto 2019

Malta, svolta sulla Ocean Viking: i 356 migranti della nave da 13 giorni in attesa di un porto sicuro saranno distribuiti in 6 Paesi Ue, ecco quali

Svolta nel caso della Ocean Viking: i 356 migranti della nave, in mare da 13 giorni in attesa di un porto sicuro, saranno distribuiti in 6 Paesi Ue. A dare la notizia - quando ormai si parla di condizioni critiche a bordo, cibo scarso e possibili evacuazioni - è stato il premier maltese Joseph Muscat: "Malta trasferirà queste persone alle navi delle forze armate maltesi fuori delle acque territoriali, che le porteranno a terra. Nessuno resterà a Malta, andranno in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania".

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2 — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019

Muscat ha poi aggiunto che l’intesa è stata raggiunta grazie a "discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania".

Pronto il tweet del ministro degli Interni Matteo Salvini che soddisfatto commenta: "Come promesso, non abbiamo dato nessun permesso allo sbarco in Italia per i 356 immigrati a bordo della Ocean Viking. Prima la sicurezza degli Italiani! E ovviamente... mai col PD".