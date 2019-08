Di Battista: "Il M5S ha un potere contrattuale immenso. Tutti ci cercano"

Alessandro Di Battista oggi è tornato a parlare, ovviamente attraverso i social network. Lo ha fatto con un lungo post su Facebook volto, sostanzialmente, a rimarcare il fatto che nelle trattative in corso per la creazione di un nuovo governo il MoVimento 5 Stelle ha maggior "potere contrattuale". Infatti "Dibba" ha scritto:

Di Battista è ottimista anche riguardo il risultato del M5S a eventuali elezioni anticipate, tuttavia spiega perché preferirebbe che non si andasse al voto subito:

"Io sono convito che andando al voto adesso, presentandoci compatti e facendo una grande campagna elettorale, prenderemmo valanghe di consensi. Perché Salvini è molto più debole di quanto appaia e perché se si andasse al voto il PD ci arriverebbe spaccato in 2,3 o 4 pezzi. Ciononostante, e lo dico da cittadino, non vorrei mai che la prossima legge di bilancio la scrivesse l’Unione Europea e tale rischio è altissimo votando a fine ottobre"

Poi ribadisce due punti fondamentali sui quali secondo lui il M5S deve imporsi:

Di Battista commenta anche le "aperture" da parte di Lega e PD:

"Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle. Ho visto inoltre porte spalancate da parte del PD. Zingaretti fa la parte di chi pone veti e condizioni ma in realtà ha il terrore che Renzi spacchi il PD"

Infine ribadisce:

"Ripeto, tutti ci cercano. Alziamo enormemente la posta sulle nostre idee e soluzioni per il Paese. Via 345 parlamentari e via i Benetton dalle nostre autostrade. Chi ci sta? La vaghezza lasciamola ai professionisti del nulla assoluto. Il Movimento, proprio come ha fatto ieri Luigi, bada al sodo"