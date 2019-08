Incontro PD-M5S, i Dem: "Clima positivo, non c'è niente di insormontabile"

Di Redazione Blogo.it venerdì 23 agosto 2019

Il primo incontro tra le due forze politiche è durato meno di due ore.

Si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, il primo incontro tra PD e MoVimento 5 Stelle per capire se è possibile mettere le basi per la creazione di un nuovo governo"giallo-rosso". I primi a commentare l'esito del meeting sono stati i dem. La loro delegazione era composta dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e il vicesegretario Andrea Orlando. Quest'ultimo, dopo l'incontro, ai giornalisti ha detto:

"Che questa interlocuzione sia l'unica interlocuzione è una condizione per affrontare gli ulteriori sviluppi. A livello preliminare non sembrano esserci ostacoli di carattere insormontabile, compresa la questione della definizione dell'agenda per le riforme istituzionali"

Poi Graziano Delrio ha aggiunto:

"Abbiamo analizzato i 15 punti e dobbiamo dire che c'è un'ampia convergenza, seria, sui punti dell'agenda ambientale e sociale e che c'è un impegno molto serio a fare un'agenda di lavoro sulla manovra di bilancio, che è la cosa più importante per il Paese, da vedere subito. Quindi davvero c'è una certa sintonia su molti temi con un lavoro molto serio da fare sulla legge di bilancio che è la priorità"

Andrea Marcucci ha detto che il confronto si è svolto in un clima "positivo e costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive" e questo clima costruttivo è stato confermato anche da fonti del M5S. Per i pentastellati erano presenti il capogruppo della Camera Francesco D'Uva, il capogruppo del Senato Stefano Patuanelli e i loro vice Francesco Silvestri e Gianluca Perilli, non c'erano dunque i "big" come Di Maio o Di Battista, che nel frattempo hanno parlato ai giornalisti e via social.

Poco dopo anche Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli si sono presentati davanti ai giornalisti e hanno confermato quanto detto dai dem. Patuanelli ha spiegato:

"A questo tavolo non sono emersi ostacoli insormontabili, ci sono poi dei temi che saranno discussi direttamente dai capi politici"

E D'Uva ha confermato che non ci sono altre interlocuzioni in corso. Per ora non sono stati fissati altri appuntamenti, ma le delegazioni si sentiranno nelle prossime ore.