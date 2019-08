Zingaretti: "Accuse di Renzi a Gentiloni sono ridicole e offensive"

Il segretario del PD fa un appello alla responsabilità.

In queste ore più che il confronto PD-M5S a preoccupare è il confronto interno al PD. Infatti, da una parte i capigruppo dem e pentastellati si sono detti in sintonia su molti temi e pronti a lavorare insieme in un clima positivo e costruttivo, dall'altro, all'interno del Partito Democratico, volano stracci...

Ancora una volta la colpa è principalmente di Matteo Renzi, che in queste giornate in cui si sta dedicando all'insegnamento della politica ai giovanissimi, si è lasciato scappare un commento su un presunto boicottaggio dell'accordo PD-M5S da parte del Presidente del partito, Paolo Gentiloni. Il segretario Nicola Zingaretti si è sentito in dovere di intervenire e in una nota ha scritto:

"Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del Presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo Governo e sostenerlo è ridicolo e offensivo"

Poi, sottolineando la delicatezza di questa fase di trattative con il M5S, ha invitato i dem sostanzialmente a tacere, a non rilasciare dichiarazioni a casaccio che possano compromettere il lavoro che in questo momento stanno svolgendo i capigruppo e la segreteria del partito: