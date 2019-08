Incontro Di Maio-Zingaretti: i 5 Stelle vogliono un Conte bis

Di Redazione Blogo.it venerdì 23 agosto 2019

Di Maio e Zingaretti si sono incontrati ed hanno parlato della scelta del prossimo Premier

Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta.

Secondo quanto è filtrato, Di Maio avrebbe proposto a Zingaretti di appoggiare un Conte Bis, sposando così la linea dettata oggi pomeriggio da Beppe Grillo con un post sul suo blog. Fonti del Pd hanno fatto sapere che l'incontro è stato "molto cordiale", ma a quanto pare la proposta di confermare Conte nel ruolo di Premier non sarebbe stata ben accolta dal segretario del PD che avrebbe ribadito a Di Maio la necessità di lanciare un messaggio di "discontinuità" rispetto alla precedente esperienza di Governo.

Per questo motivo, secondo Zingaretti, quello di Conte non sarebbe un nome spendibile per arrivare ad un'intesa. Resta dunque questo grande nodo da sciogliere, ma a giudicare da quanto filtra dai rispettivi ambienti le due parti non sono mai state così vicine.