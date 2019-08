Loris Corradi, il vicesindaco di FdI con la maglietta sessista: "Se non puoi sedurla... puoi sedarla"

Di redazione Blogo.it sabato 24 agosto 2019

Alcuni media inizialmente avevano detto che fosse leghista.

È scoppiata la bufera attorno al vicesindaco di Roverè Veronese, in provincia di Verona, Loris Corradi, che si è presentato sul palco della sagra di paese indossando una maglietta con una scritta sessista: "Se non puoi sedurla... puoi sedarla". Lo slogan è stato addirittura letto dalla presentatrice della serata. Una signora che era tra il pubblico ha scritto una lettera al quotidiano L'Arena di Verona:

"Mi chiedo cosa pensino le donne veronesi della battuta e del messaggio lanciato da un rappresentante delle istituzioni... A me e alle amiche sedute al mio tavolo non ha fatto per niente ridere». Da lì la protesta per la t-shirt sessista diventa virale. «Non credo che le donne ridano, nemmeno le donne della Lega, dai. Non credo"

La storia è così diventata virale, scatenando le proteste anche da parte delle donne di Lega e Fratelli d'Italia. C'è chi sostiene che quella t-shirt istighi allo stupro.

Loris Corradi, 35 anni, di professione geometra, è il vice della sindaca Alessandra Caterina Ravelli, la quale per ora non ha commentato l'accaduto. Sulla sua appartenenza politica c'è un po' di confusione. In tutti i risultati delle elezioni comunali di Roverè Veronese del 2016, infatti, Corradi risulta eletto tra le fila di "Lega-Liste Civiche", per questo inizialmente lo hanno tutti definito il "vicesindaco leghista" e anche le stesse cittadine che hanno protestato contro di lui dopo la serata incriminata lo hanno definito leghista.

Tuttavia la Lega ieri sera ha diffuso una nota per fare una precisazione:

"Il vicesindaco di Roverè Veronese, paese della Lessinia, Loris Corradi, non è tesserato Lega, ma è un esponente di FdI di cui è anche è stato nominato coordinatore locale del partito nel 2018. Da sempre la Lega infatti è in prima linea per difendere i diritti delle donne in ogni contesto sociale"

Al momento non è arrivata nessuna replica da parte della Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.