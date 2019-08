Conte: "La stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà più" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it sabato 24 agosto 2019

Il premier uscente chiude definitivamente ad un possibile nuovo accordo con la Lega per un Conte bis: le sue parole da Biarritz

Giuseppe Conte ha parlato con i giornalisti al termine della riunione preparatoria del G7 di Biarritz, in Francia. Il presidente del Consiglio dimissionario ha spiegato quali siano i temi dell’importantissimo vertice, ma non si è potuto sottrarre dalle domande sull’attuale situazione politica nazionale. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno trattando per la formazione di un nuovo governo e a chi parla di opzione dei due forni con la Lega che potrebbe tornare in gioco, Conte replica così:

"Quella con la Lega è un'esperienza che io non rinnego. Mi sono impegnato affinché si dessero soluzioni positive al Paese, ma è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda".

In merito alle trattative tra il segretario dem Zingaretti e il leader pentastellato Di Maio, il premier uscente risponde così a chi gli chiede di un eventuale “Conte bis”.

"Non è questione di persone ma di programmi. Spero che le persone che stanno lavorando per questo progetto, lavorino bene. L’ho detto già nel mio discorso al Senato, dobbiamo riformare il Paese e renderlo sempre più permeabile alla corruzione".

Conte: “Momento delicato per il futuro dell’Italia”

Prima, appena arrivato in Francia, Conte aveva espresso alcuni concetti tramite i propri canali social ufficiali. Quello di Biarritz dovrebbe essere il suo ultimo evento da premier del governo gialloverde.