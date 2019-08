Berlusconi: "Coalizione PD-M5S porterebbe nuove tasse, sono preoccupato"

Di redazione Blogo.it sabato 24 agosto 2019

Silvio Berlusconi si dice preoccupato nel caso in cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelli riescano a formare un nuovo governo

Silvio Berlusconi, leader carismatico di Forza Italia ed eurodeputato, all’attacco del nascente accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per un nuovo governo. "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo", afferma l’ex presidente del Consiglio in una nota. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde spingendo Giuseppe Conte alle dimissioni, non si tornerà quasi certamente alle urne.

"Ancora una volta - aggiunge Berlusconi - le diverse forze e le diverse correnti all'interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi, preoccupate più del proprio destino che di quello degli italiani. Questo aumenterà la disaffezione alla politica".

Tramite il proprio profilo Facebook, l’eurodeputato Berlusconi sostiene che un governo PD-5 Stelle sarà inevitabilmente sbilanciato a sinistra e per i cittadini ci sarebbero gravissime conseguenze.

"Una coalizione PD-Cinque Stelle - insiste - troverebbe convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Porterebbe agli italiani nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione".

Una catastrofe, potremmo riassumere il pensiero dell’ex premier, perché la formula cui stanno lavorando Zingaretti e Di Maio sarebbe molto simile a quella che ha visto governare per un anno e mezzo i pentastellati con Salvini.

"Sono preoccupato: vedo riaffacciarsi la spericolata ipotesi di riproporre la formula politica giallo-verde, che tanti danni ha prodotto all’Italia, e che era stata dichiarata fallita dalla stessa Lega solo pochi giorni fa".

Berlusconi: "Forza Italia è essenziale"

In questo panorama, ribadisce Berlusconi, l’ultimo baluardo delle “libertà” degli italiani rimane Forza Italia, che però negli ultimi anni ha perso costantemente consensi ed oggi ha un peso molto limitato nel centrodestra.