M5S: "Fico intende restare Presidente della Camera". Alle 15 nuovo incontro con il PD

Di redazione Blogo.it domenica 25 agosto 2019

I pentastellati restano saldi sul nome di Giuseppe Conte.

La giornata di oggi è molto probabilmente decisiva nelle trattative tra PD e MoVimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo. Se i principali nodi non saranno sciolti nella riunione che è fissata dalle ore 15 di oggi pomeriggio, è molto difficile che si vada avanti alla ricerca di un accordo.

E uno dei nodi principali è quello del Presidente del Consiglio. Il MoVimento 5 Stelle è inamovibile: non vuole un altro Premier all'infuori di Giuseppe Conte, mentre il PD teme che riconfermarlo non darebbe quel segnale di "svolta" che pretende per non sentirsi una ruota di scorta della Lega.

Ai dem piace molto Roberto Fico, Presidente della Camera e grillino della prima ora, ma i pentastellati non ci stanno e hanno fatto trapelare una dichiarazione:

"Roberto Fico ricopre l'incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo"

Comincia dunque a sembrare improbabile un cambio di ruolo da parte dell'attuale terza carica dello Stato. Il PD a quanto pare per ora non ha fatto altri nomi, ma lascia che sia il M5S a fare proposte, solo che per i pentastellati la proposta è solo una e sempre la stessa.

Andrea Orlando, vicesegretario del PD, impegnato attivamente nelle trattative, ieri ha scritto su Twitter:

"L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato..... Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un governo al Paese"

Entro questa sera probabilmente arriveranno dei segnali molto significati sul futuro del governo.