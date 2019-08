Il Quirinale in attesa di risposte fino alle 19

Di Redazione Blogo.it lunedì 26 agosto 2019

Il presidente Mattarella non ha ancora organizzato il secondo giro di Consultazioni

Il Quirinale è ancora in attesa di risposte da parte dei partiti. Domani è previsto il secondo giro di Consultazioni, ma per il momento non esiste ancora un calendario degli incontri. Mattarella ha concesso alle forze politiche tempo fino alle 19 di oggi per fornirgli un quadro della situazione, in modo da poter così organizzare gli incontri.

Molto difficilmente il Capo dello Stato concederà altro tempo a Pd e Movimento 5 Stelle. Al termine del primo giro di Consultazioni il Presidente è stato chiaro: il Paese ha bisogno di un nuovo Governo in tempi brevi, viceversa c'è fretta di tornare al voto. Senza una bozza di intesa entro le 19 di oggi non è da escludere che già domani si possa arrivare allo scioglimento delle Camere.