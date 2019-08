Crisi del Kashmir, il Pakistan: possibile guerra nucleare con l'India

Di Redazione Blogo.it lunedì 26 agosto 2019

Sul Kashmir tensione ai massimi livelli tra India e Pakistan. Il primo ministro pakistano Khan annuncia: in caso di guerra nucleare conseguenze per tutto il mondo

Sul Kashmir la tensione sale ai massimi livelli tra India e Pakistan. Il primo ministro pakistano Imran Khan annuncia oggi che: "Se la questione porterà alla guerra, ricordate che entrambi i Paesi hanno armi nucleari" proprio per questo "il mondo intero dovrebbe affrontarne le conseguenze".

Khan intende così sollecitare la comunità internazionale ad adoperarsi per la risoluzione della crisi nella regione storico-geografica che si trova a nord del subcontinente indiano, regione contesa appunto tra India e Pakistan.

"Nessuno vincerebbe una guerra nucleare, ma la distruzione non si limiterebbe solo a questa regione" aggiunge Khan secondo cui l’Onu dovrebbe attivarsi per la risoluzione della crisi anche perché le Nazioni Unite hanno "promesso al popolo del Kashmir" che avrebbe potuto decidere in autonomia con un referendum se appartenere all'India o al Pakistan.

Il premier pachistano tornerà ad esporre i rischi di una guerra per il Kashmir durante il discorso che terrà proprio alle Nazioni Unite il 25 settembre prossimo. In seguito alla crisi il Pakistan ha sospeso gli scambi commerciali con l’India.