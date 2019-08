Meloni: "Il PD sta rubando il governo. Siamo pronti a scendere in piazza"

Di redazione Blogo.it lunedì 26 agosto 2019

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni accusa il Partito Democratico di voler "rubare il governo" e si dice pronta a scendere in piazza per protestare.

Giorgia Meloni è pronta a scendere in piazza nel caso in cui le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per la formazione di un esecutivo di maggioranza vadano in porto. Lo sfogo - o minaccia? - è arrivato durante una diretta Facebook nel giorno in cui il leader della Lega ha preferito chiudersi al Viminale senza rilasciare dichiarazioni.

La leader di Fratelli d'Italia è più agguerrita che mai:

M5S si è dimostrato la peggior partitocrazia perchè lo stomaco mostrato dai 5s in pochi l’hanno mostrato in questi anni. Dicono che lo fanno per il taglio dei parlamentari, ma il Pd gli ha votato tre volte no, mentre noi e la Lega abbiamo votato per tre volte sì. Dicono che lo fanno le clausole Iva, ma chi le ha messe: Renzi per gli 80 euro e Di Maio per il reddito di cittadinanza.

E se la prende anche col Partito Democratico, non solo con quel Movimento 5 Stelle a cui la Lega ha lasciato la porta aperta, e ci va giù pesante:

L’unico che ha detto la verità è Renzi, che ha detto che non possono perdere l’occasione per mandare a casa i sovranisti italiani. Ecco perchè, perchè tutti sanno che se si facessero le elezioni le vinceremmo. Stanno facendo un governo contro la volontà degli italiani. E questo è tipico del Pd: quando una cosa non la meritano, la rubano. Stanno rubando il governo, per fare gli interessi di quelli che li spingono. È l’equivalente del ladro incappucciato che ti entra in casa e ti ruba l'argenteria. Sono basita, c’è qualcosa che non funziona nella nostra democrazia. Lo voglio dire anche al presidente della Repubblica: deve verificare se c’è una maggioranza in Parlamento, ma non si può fare se è l’esatto contrario della volontà popolare. C’è un enorme vulnus se metti in piedi un governo che è il contrario della volontà popolare: Italia campo profughi d’Europa, più tasse. Il nostro governo durerebbe 5 anni, e invece avremo un governo che litigherà su tutto, tra gente che si detesta e che è tenuta insieme solo dall’interesse personale.

Poi la minaccia di scendere in piazza:

Se è necessario scenderemo in piazza, perchè un altro governo per massacrare gli interessi degli italiani non ce lo possiamo permettere. L’Italia non reggerebbe l’urto di un altro governo di sinistra. A Mattarella continueremo a chiedere ancora le elezioni.