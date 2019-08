M5S-PD, confronto di 4 ore. Dem: “Strada in salita su contenuti”. 5 Stelle: “La pazienza ha un limite”

Quattro ore di confronto, ma quasi niente di risolto. Non sono stati sciolti né i nodi sul programma, né quello sul Premier e in particolare su un possibile Conte-bis. All’una di notte Nicola Zingaretti e Andrea Orlando, segretario e vicesegretario dem, hanno lasciato Palazzo Chigi e da quel momento hanno cominciato a trapelare “voci”. Da una parte le fonti Dem che hanno detto:

“Siamo al lavoro, ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programmi. E non c’è ancora il via libera a Conte. La strada è in salita, differenze di vedute sulla manovra”