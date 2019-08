Crisi di governo, Gad Lerner: "Matteo Salvini sta facendo una figura da pirla"

Di Redazione Blogo.it martedì 27 agosto 2019

Il giornalista però è scettico su un governo M5S-PD.

Forse ha parlato un po' troppo presto, perché la crisi di governo è ancora in corso e non si riesce ancora bene a immaginare come andrà a finire, potrebbe succedere di tutto, da un nuovo governo M5S-PD a un ritorno all'esecutivo Lega-M5S. Gad Lerner però ha commentato il momento che sta vivendo la politica italiana con una battuta che ha fatto incetta di like, retweet, ma anche di insulti.

Il noto giornalista ha infatti scritto su Twitter:

"Resto pieno di perplessità su un governo Cinquestelle-PD ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga"

Lerner ha anche taggato il ministro dell'Interno uscente. Prontamente sono arrivati i sostenitori del Capitano a commentare, da chi gli chiede "perché non emigri se non ti vanno bene certe cose" a chi spiega che Salvini in realtà in questo modo sta smascherando i pentastellati e i dem.

C'è anche chi, "a malincuore", sostiene che se nascerà davvero il governo M5S-PD, sarà "tutto materiale da campagna elettorale" per il leader della Lega.

Per ora Salvini, che è stato taggato da Lerner su Twitter, non ha ancora replicato, ma è noto che Gad Lerner è uno di quei "giornalistoni" da sempre suoi nemici e ha spesso trovato il modo per attaccarlo. Questa volta, soprattutto se il governo PD-M5S non dovesse nascere, Lerner potrebbe averla servita a Salvini su un piatto d'argento.