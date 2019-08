Migranti, Salvini firma il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Eleonore

Di redazione Blogo.it martedì 27 agosto 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il provvedimento che vieta alla nave Eleonore l'ingresso, il transito e la sosta in acque italiane. La nave ha soccorso 101 persone al largo della Libia.

Il leader della Lega Matteo Salvini, in quello che potrebbe essere uno degli ultimi atti da Ministero dell'Interno, ha firmato questa mattina divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane per la nave Eleonore dell'ong tedesca Lifeline, che nelle scorse ore ha tratto in salvo 101 persone al largo della Libia.

A firmare il provvedimento è stato soltanto il Ministro dell'Interno, che ha poi provveduto a trasmetterlo anche al Ministero dei Trasporti e al Ministero della Difesa, che in passato avevano apposto la firma a provvedimenti simili e che ora saranno chiamati a controfirmare il testo.

Lo ha reso noto il Viminale, mentre dalla nave Eleonore non sono ancora arrivati commenti né dichiarazioni di intenti. Il capitano Claus-Peter Reisch non ha ancora ufficializzato la rotta presa nelle ultime ore, ma 20 ore fa circa la nave era già diretta verso nord, quindi verso Malta e Italia.