Matteo Salvini a PD e M5S: "Fate in fretta o andiamo subito al voto!"

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in diretta Facebook per ribadire la necessità di andare quanto prima al voto e accusa PD e M5S di concentrarsi solo sulle poltrone.

A poche ore dalla conferenza stampa di ieri sera al Senato e subito dopo i nuovi screzi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, il leader della Lega Matteo Salvini ha sentito l'esigenza di tornare anche oggi a rivolgersi in diretta Facebook ai suoi sostenitori e fomentarli in vista di un sempre più probabile ritorno alle urne.

Io dico a PD e M5S, che ormai da giorni si stanno trascinando nella contrattazione delle poltrone: se volete, fate in fretta. Ci hanno spiegato per settimane che Salvini era un matto perchè bisogna fare in fretta. Ecco: state perdendo tempo prezioso. E stando a quanto si legge sui giornali state perdendo tempo sulle poltrone. Se volete fare questo governo che non rispecchia la volontà degli italiani, fatelo! Se volete fare questa sparizione di poltrone per escludere Salvini e la Lega, fatelo! Dite chiaramente come pensate di governare per mesi o per anno oppure si va al voto.