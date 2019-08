Migranti, Alarm Phone: "Naufragio a largo della Libia, ci sono molti morti"

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - La triste conferma è purtroppo arrivata. Alarm Phone ha reso noto via Twitter di aver contattato le autorità della Libia e di aver ricevuto conferma dell'ennesimo naufragio nel Mar Mediterraneo. Le autorità libiche hanno riferito di aver rinvenuto i resti della nave e circa 90 persone, non riuscendo però a fornire informazioni certe sul numero delle persone annegate a poche miglia dalla costa.

Alarm Phone riferisce soltanto che "molti sono morti annegati" e che non è chiaro quante persone siano state tratte in salvo.

We spoke to the #Libyan authorities at 13h CEST. They told us they found the shipwreck & detected about 90 people. Many have drowned. It is still unclear, how many have died, and how many survived. These are your dead, #Europe - your deterrence policies kill. #FerriesnotFrontex