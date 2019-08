M5S-PD, trattativa ancora in corso: "Positiva l’apertura su Conte premier"

Di redazione Blogo.it martedì 27 agosto 2019

Il Movimento 5 Stelle conferma che la trattativa col Partito Democratico è ancora in corso: "Sì a un dialogo sul programma e sui temi". Archiviati gli screzi delle ultime ore?

La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per la formazione di un nuovo esecutivo sembrava arenata dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi e l'annullato incontro di questa mattina. Dopo un botta e risposta di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio tramite fonti democratiche e pentastellate, ora è una nota ufficiale di M5S a confermare che la trattativa è ancora in corso.

Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità.

È difficile sapere con esattezza cosa sia successo in queste ultime ore. È però evidente che già ieri il Partito Democratico avesse aperto alla possibilità di lasciare il dimissionario Giuseppe Conte alla Presidenza del Consiglio, al punto da decidere in serata di tenere il nuovo vertice proprio a Palazzo Chigi e in presenza dello stesso Conte.

Oggi lo stesso PD aveva fatto sapere che le trattative si erano arenate a causa delle ambizioni di Luigi Di Maio, che vorrebbe per lui non soltanto il ruolo di vicepremier, ma anche quello di Ministro dell'Interno ora ricoperto da Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle non aveva smentito quelle voci, ma ci aveva pensato Palazzo Chigi, precisando però che "non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso in presenza del presidente Conte".

Che Di Maio abbia avanzato quella richiesta non coinvolgendo direttamente Giuseppe Conte? Difficile saperlo, ma anche oggi il PD ha fatto sapere di non aver messo alcun veto su Conte e poco dopo è giunta la nota ufficiale di M5S. Il tempo stringe e domani pomeriggio le due forze politiche saliranno al Quirinale. Si riuscirà a raggiungere un accordo con così poche ore a disposizione?