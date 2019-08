Tweet di Trump: "Spero che Conte resti Premier"

Donald Trump ha pubblicato un tweet augurandosi la riconferma di Conte a Palazzo Chigi

Donald Trump si è inserito a sorpresa nelle trattative tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione di un nuovo Governo. Il Presidente degli Stati Uniti ha infatti pubblicato un tweet sul suo profilo per fare il suo inaspettato ed inusuale endorsement per la riconferma di Giuseppe Conte - inizialmente ribattezzato 'Giuseppi' - nel ruolo di Premier.

Trump ha speso parole al miele nei confronti del Premier dimissionario: "Le cose cominciano a mettersi bene per il rispettato primo ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte. Ha rappresentato con forza l'Italia al G-7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. È un uomo di grande talento che spero rimanga primo ministro!".

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!