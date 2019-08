Consultazioni, LeU: "Sì a governo di svolta". Bonino: "No a esecutivo oggetto misterioso"

Di Redazione Blogo.it martedì 27 agosto 2019

De Petris (LEU): abbiamo confermato la disponibilità a verificare la possibilità di dare vita a un governo di svolta di cui il Paese ha bisogno



Dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, per i senatori di Liberi e Uguali (LeU), che fanno parte del gruppo misto a Palazzo Madama, parla Loredana De Petris che ribadisce la posizione del partito: "Abbiamo confermato la disponibilità di Leu a verificare la possibilità di dare vita a un governo di svolta di cui il Paese ha bisogno senza veti o pregiudiziali sui nomi: non serve un risiko di poltrone".

Al termine delle consultazioni al Quirinale De Petris aggiunge che "la necessaria discontinuità si vede non dai nomi ma dai programmi e dalle scelte politiche su temi determinanti".

I presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, che oggi hanno preceduto i gruppi parlamentari, come consuetudine non hanno rilasciato dichiarazioni al termine degli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che una volta completata la seconda giornata di consultazioni, domani sera, affiderà l’incarico esplorativo per la formazione del nuovo governo, se ci saranno le condizioni. In caso contrario la strada segnata è quella del ritorno alle urne, come fatto trapelare dal Colle fin dalle prime battute di questa crisi.

Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato i rappresentanti del gruppo misto sia della Camera sia del Senato, fra cui appunto i senatori di Liberi e Uguali e i deputati di +Europa. "Più Europa, alle condizioni date, non ritiene di poter garantire il sostegno ad un governo di cui non conosciamo niente, un vero e proprio oggetto misterioso. Ci dobbiamo riservare di esprimere un giudizio definitivo quando saranno più chiari gli obiettivi precisi e la composizione del governo" ha detto Emma Bonino dal Quirinale a fine consultazioni.

Si ricomincia domani mattina alle 10 con i gruppi degli Autonomisti, alle 10.30 toccherà ai deputati di Liberi e Uguali, cui seguiranno quelli di Fratelli d’Italia. I partiti più grandi saranno sentiti fra le 16 e le 20 con quest’ordine: Pd, Forza Italia, Lega e quindi il M5S.