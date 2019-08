Governo: PD e M5S si allontanano nella notte, in corso nuova riunione

Di Redazione Blogo.it mercoledì 28 agosto 2019

Dopo il sì a Conte, l’intesa tra PD e M5S inciampa sul nome di Luigi Di Maio: nel pomeriggio le consultazioni dei big e c’è il giallo della consultazione su Rousseau

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Ha preso il via alla Camera la riunione tra le delegazioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. All'incontro stanno partecipando, tra gli altri, i dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci, mentre per i pentastellati ci sono anche Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Il M5S non vuole rinunciare ad un ministero per Luigi Di Maio, i dem ribadiscono di non voler porre veti, ma non vorrebbero Di Maio nell’esecutivo. Bisogna superare l’impasse scaturito nella notte e sciogliere il nodo della votazione su Rousseau che potrebbe sostanzialmente far cadere il governo subito dopo il conferimento dell’incarico da parte del capo dello Stato.

Governo: prosegue la trattativa tra PD e M5S

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, ma nella notte le parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il nodo sembra essere quello di Luigi Di Maio, che vorrebbe mantenere il ruolo di vicepremier (assieme ad un altro vicepresidente del Partito Democratico) o assumere l’incarico di Ministro dell’Interno, fin qui occupato da Matteo Salvini.

Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato si è soffermato un attimo con i giornalisti entrando alla Camera per l’incontro tra le delegazioni di PD e Movimento. "Ribadisco, i veti non sono mai positivi", ha dichiarato l’esponente pentastellato. La replica del Partito Democratico non si è fatta attendere: "Non credo che ci siano veti", ha sottolineato il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, in merito ad un presunto no alla presenza di Luigi Di Maio nell’esecutivo. Graziano Delrio, ex ministro ed attuale capogruppo del PD alla Camera ha evidenziato che non ci siano problemi di nomi: "Siamo al lavoro sui contenuti".

#DiMaio non può pensare di fare il vicepresidente del nuovo governo #CrisidiGoiverno — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) August 27, 2019

Le consultazioni del 28 agosto

Attende novità il capo dello Stato, che nel pomeriggio incontrerà le delegazioni dei “big” per poi affidare l’incarico di governo tra stasera e domani. Alle 16 Sergio Mattarella incontrerà Forza Italia, mentre un’ora dopo toccherà al Partito Democratico. Alle 18 salirà al Colle la Lega, alle 19, infine, il Movimento 5 Stelle. In mattinata, invece, alle 10 al Colle è il turno del gruppo Per le Autonomie, alle 10:30 Liberi e Uguali e alle 11 Fratelli d'Italia.

Il giallo della votazione su Rousseau

Dopo il conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica, il Movimento 5 Stelle chiederà parere ai propri iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Ed è qui che si innesta un giallo: se la base pentastellata si esprimerà contro la formazione del governo con il PD, Conte tornerà al Quirinale per dire al capo dello Stato: “scusate, abbiamo scherzato”.