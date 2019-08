Governo M5S-PD, Renzi: "Invito tutti a mettere da parte le ambizioni personali"

Anche Matteo Renzi è intervenuto nella discussione politica di oggi sulla formazione del governo M5S-P. L'ex Premier non ha partecipato alla Direzione Nazionale del suo partito che ha approvato con un solo voto contrario, quello di Matteo Richetti, il mandato al segretario Nicola Zingaretti a verificare la possibilità di formare un governo guidato da Giuseppe Conte, tuttavia è intervenuto su Facebook con un post in cui ha scritto:

"Quando si forma un Governo è normale che si affaccino ambizioni, richieste, desideri. Ma questo Governo nasce sulla base di una emergenza: evitare che le tasse salgano e che l’Italia vada in recessione . È un atto di servizio al Paese, innanzitutto. Per questo invito tutti a mettere da parte le ambizioni personali e dare una mano per il bene comune"

Poi Renzi ha fatto riferimento alla propria posizione, di esterno al governo che va formandosi, e ha scritto:

"Non chiedo che tutti facciano un passo indietro come ho fatto io: basta che si tenga al centro l’obiettivo che è quello di mettere in sicurezza le istituzioni democratiche e i risparmi degli italiani. Vi garantisco che costa fatica ignorare insulti e offese, ma si fa politica con i sentimenti e non con i risentimenti"