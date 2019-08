Consultazioni, Salvini: "L'unico collante di questo Governo è l'odio"

La delegazione della Lega guidata da Matteo Salvini ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il secondo giro di consultazioni e, mentre il governo composto da M5S e PD è sempre più vicino alla sua formazione, il leader del partito ha ribadito la sua ben nota posizione subito dopo il faccia a faccia col Capo dello Stato.

Nessuna fuoriuscita da quello che è lo schema che Salvini ripropone ormai da giorni con dirette quotidiane su Facebook: la Lega vuole tornare al voto quanto prima perchè l'alleanza M5S-PD non sarebbe in linea col volere degli italiani. O almeno con quello che secondo i sondaggi sarebbe il volere del popolo:

Siamo stati rapidi, precisi, onesti fino in fondo e diretti. Abbiamo espresso lo sconcerto di milioni di italiani di fronte all'indecoroso spettacolo della guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni. Il candidato presidente del Consiglio è stato scelto a Biarritz. È stato indicato da Parigi, Berlino e Bruxelles. Monti-Bis. A qualcuno dava fastidio un'Italia, un popolo e un governo che stavano restituendo orgoglio e sovranità alle famiglie e alle imprese italiane. È chiaro che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa e questo ha portato ai no del Presidente Conte.

La minoranza è in Parlamento e soprattutto nel Paese. Tutte le elezioni hanno visto perdere sistematicamente il Partito Democratico. Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni, la sovranità appartiene al popolo, ma chi ha paura del voto non potrà scappare all'infinito. L'unico collante tra PD e M5S è l'odio nei confronti della Lega e di Matteo Salvini.