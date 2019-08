Video - il lapsus di Berlusconi al termine delle consultazioni

Di Redazione Blogo.it mercoledì 28 agosto 2019

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è reso protagonista di una gaffe dopo il colloquio con Mattarella

"Serve una riforma della giustizia in senso giustizialista". Questa la gaffe di Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa successiva al secondo giro di consultazioni. A correggerlo sono prontamente intervenute le due capigruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, con quest'ultima che non è riuscita a trattenere una risata per il lapsus del suo leader di partito.