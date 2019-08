Centinaio: "Alcuni esponenti del M5S ieri sera mi hanno detto 'Non è ancora finita'"

giovedì 29 agosto 2019

Il ministro uscente di Agricoltura e Turismo stamattina è stato ospite ad Agorà.

Il ministro uscente delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio questa mattina è stato ospite di Agorà Estate su Raitre e ha parlato, ovviamente, del nuovo governo giallorosso che potrebbe formarsi nei prossimi giorni.

Il leghista ha fatto capire che non è ancora detto che il nuovo esecutivo PD-M5S nasca e ha cominciato a dire:

"Dalle sensazioni che abbiamo e che arrivano dai colleghi del M5S..."

A questo punto la conduttrice Monica Giandotti lo ha interrotto per chiedergli se per "sensazioni" intendesse "messaggi, parole scritte o pronunciate" e Centinaio ha continuato:

"Parole scritte e pronunciate eccetera da parte di alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle dicono 'Guarda che non è ancora finita'"

E poi ha aggiunto che questi messaggi gli sono arrivati ieri sera verso le 23:30:

"Non è stata argomentata più di tanto questa affermazione e di conseguenza la lascio agli onori della cronaca, la lasciamo lì e vediamo che cosa succede. Io continuo a essere dell'idea che ormai la situazione è abbastanza definita. Adesso dovrebbe succedere veramente un miracolo per far sì che non si arrivi ad avere un governo giallorosso"

Poi la conduttrice gli ha chiesto se tornerebbe indietro all'esperienza giallo verde e Centinaio ha detto "Be' non esageriamo" e ha aggiunto "anche no".