Matteo Salvini invoca la piazza: "L'orgoglio italiano a Roma il 19 ottobre"

Di redazione Blogo.it giovedì 29 agosto 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini invita tutti i suoi sostenitori a scendere in piazza a Roma il 19 ottobre 2019: "Sarà una giornata dedicata all'orgoglio italiano".

Il premier incaricato Giuseppe Conte ha già iniziato a delineare il nuovo esecutivo di cui sarà a capo e se le trattative riusciranno davvero ad andare in porto, il leader della Lega Matteo Salvini rimarrà con un pugno di mosche in mano e i tanti consensi che al momento i sondaggi gli stanno attribuendo, già in calo in questi ultimi giorni.

Fino all'ultimo Salvini, dopo aver aperto una crisi di governo e chiesto a gran voce di tornare al voto per provare a capitalizzare quei presunti consensi, ha lasciato aperta la porta al Movimento 5 Stelle e ora che quell'ultima possibilità sembra sfumata, il leader leghiste ha già iniziato ad invocare le piazze, come già fatto ieri dall'alleata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che andava ripetendo da giorni quel mantra.

E così, durante l'ennesima diretta Facebook, Matteo Salvini ha ufficializzato una grande manifestazione contro il "governo del Conte-Monti" e contro quello che il leader leghista definisce "il furto della democrazia":

Tutti in piazza nella capitale il 19 ottobre per una giornata di orgoglio italiano, me lo chiedete in migliaia, bisogna farsi sentire contro il furto di democrazia.

Dal tetto del Viminale annuncia che la Lega scenderà in piazza a Roma, in quella Piazza del Popolo che l'8 dicembre dello scorso anno era stata scelta per radunare tutti i sostenitori di Matteo Salvini. Chi vorrà protestare insieme a Matteo Salvini, però, potrà farlo anche prima: il 15 settembre ci si ritroverà a Pontida e il 21 e il 22 settembre ci si potrà recare presso i gazebo della Lega per sottoscrivere l'appello contro il governo che ad oggi non è ancora stato formato.

Non vi libererete così facilmente di me, non ho paura di mesi o un anno o due di opposizione, torneremo.