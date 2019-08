Mare Jonio, il Viminale autorizza lo sbarco di donne e bambini

Di redazione Blogo.it giovedì 29 agosto 2019

Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha dato il via libera allo sbarco delle donne e dei bambini dalla nave italiana Mare Jonio dopo l'ennesimo salvataggio nel Mediterraneo. Per tutti gli altri ci sarà il consueto stallo.

Matteo Salvini, alla guida del Viminale ancora per qualche giorno, ha autorizzato lo sbarco dei bambini e delle donne dalla nave Mare Jonio bloccata a 13 miglia da Lampedusa dopo l'ennesimo salvataggio nel Mar Mediterraneo.

A bordo della nave dell'ong italiana Mediterranea ci sono 99 persone, in gran parte proprio donne e bambini, e dopo l'ennesimo appello da parte dell'equipaggio della Mare Jonio, dal Ministero dell'Interno è arrivato il via libera allo sbarco, mentre il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiani, firmato da Salvini e dai Ministri Trenta e Toninelli, resta in vigore.

Ad annunciare la novità è stato proprio il Viminale:

Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia.

Come sempre, certo, ma dopo lunghi, disumani ed imbarazzanti tira e molla. L'ultima volta, col caso della Open Arms, c'erano volute più di due settimane per spingere il Viminale, dopo ripetuti appelli da parte anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a dare il via libera allo sbarco dei soli minori.

Stavolta, per fortuna, si è deciso di velocizzare la procedura, ma resteranno comunque decine di persone a bordo della nave ad un passo dall'Italia. Per quelli si prospetta un altro lungo tira e molla.