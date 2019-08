M5S: "Le poltrone non ci interessano. Chi tocca Di Maio tocca tutti noi"

Di redazione Blogo.it giovedì 29 agosto 2019

I capigruppo M5S alla Camera e al Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, fanno alcune precisazioni in conferenza stampa alla Camera.

Il Movimento 5 Stelle vuole dimostrarsi compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio in questa fase di trattative col Partito Democratico per la costituzione di un nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E vuole anche correggere la narrativa che l'ormai avversario politico Matteo Salvini sta portando avanti da giorni: l'ossessione per le poltrone.

A fare queste precisazioni sono stati i capigruppo M5S alla Camera e al Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, in una conferenza stampa alla Camera oggi pomeriggio:

Chi tocca il nostro capo politico tocca tutti noi, chi lo attacca attacca ciascuno di noi. Il M5S è un monolite, in passato ci siamo espressi a più voci, ma quanto successo ci ha ricompattato totalmente. Stiamo lavorando insieme in modo davvero confortante.

Patuanelli è intervenuto anche sulla questione delle "poltrone":

Capisco che molto spesso c'è da parte della stampa l'esigenza di parlare di alcune cose ma il tema delle poltrone non interessa al Movimento 5 Stelle. Ho sentito colleghi parlare di ambiente, riduzione del cuneo fiscale, di famiglie, disabilità. Non ho sentito nessuno parlare di poltrone. [...] Da molto tempo leggo il mio nome come potenzialmente interessato alla 'poltrona': ho avuto un'attività professionale che mi faceva guadagnare più di oggi, lavorando meno, con meno stress. Quello che mi interessa è quanto ho fatto in questi mesi nella commissione Trasporti.

Il documento programmatico che sarà alla base dell'alleanza M5S-PD è in fase di stesura in queste ore e dovrà essere consegnato al premier incaricato Giuseppe Conte già domani, prima del suo ritorno al Quirinale per sciogliere la riserva. Lo ha precisato Francesco D'Uva:

Domani porteremo a Conte i temi che abbiamo esposto anche sul blog. Se questo governo sta nascendo è perché si vuole continuare un percorso interrotto in modo assurdo. Il blocco dell'Iva deve essere fatto assolutamente.