Nuovo governo Conte, Paragone canta: "Domani ti abituerai A risponder sempre di sì..." (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 29 agosto 2019

Il senatore Gianluigi Paragone continua ad essere contrario al governo giallorosso e lo ha ribadito tramite una diretta Facebook canora

Gianluigi Paragone, senatore eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, protesta in maniera singolare contro l’accordo per la formazione del nuovo governo Conte. L’anima “leghista” dei pentastellati è stato sin da subito molto critico nei confronti dell’accordo con il Partito Democratico, riservandosi di decidere in maniera autonoma se votare o meno la fiducia al Conte bis. Oggi, per ribadire la propria posizione, Paragone ha realizzato una diretta Facebook durante la quale ha riproposto il brano di Edoardo Bennato “In fila per tre”.