Consultazioni Conte, oggi incontra Pd e M5S

Di Redazione Blogo.it venerdì 30 agosto 2019

Oggi il Premier incaricato delegazioni Fdi, Pd, Fi, Lega e M5s. Salvini diserta

Ieri il Presidente incaricato si è confrontato con le componenti parlamentari meno numerose. Ha incontrato i rappresentanti altoatesini del Svp, i rappresentanti delle altre autonomie, quelli di +Europa e quelli di Leu. L'unico gruppo ad annunciare (a confermare, in realtà) il suo appoggio al Premier incaricato è stato proprio quello di Leu, che potrebbe anche entrare nel Governo ottenendo la guida di un ministero oltre a qualche sottosegretario.

Per il momento, invece, +Europa non ha sciolto le riserve, restando sempre in attesa di conoscere nel dettaglio il programma di Governo che verrà perlopiù scritto da M5S e Pd.

Questa mattina Conte proseguirà nelle sue consultazioni sprint ed incontrerà i rappresentanti di Fdi, Lega (senza Salvini), Fi, Pd e M5s. Gli incontri con le forze di centrodestra non porteranno certamente ad alcun risultato, ma serviranno solo a rispettare la grammatica istituzionale.

Certamente più importanti quelli con Movimento 5 Stelle (ore 12:30) e Pd (ore 13), che dovrebbero presentarsi al tavolo con una bozza aggiornata di quello che potrebbe essere il programma di Governo comune. La giornata è decisamente cruciale; entro martedì o al massimo mercoledì il Premier dovrà tirare le somme.