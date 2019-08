Istat: a luglio disoccupazione sale al 9,9%

Di redazione Blogo.it venerdì 30 agosto 2019

La disoccupazione torna a salire a luglio 2019 rispetto al mese precedente, rimane comunque in calo su base annua

Il tasso di disoccupazione sale a luglio 2019 al 9,9%, con un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente. È quanto emerge dagli ultimi dati (provvisori) forniti dall’Istat. Su base mensile, sottolinea l’istituto di statistica, le persone in cerca di occupazione aumentano di 28mila unità (+1,1%). I disoccupati, dunque, sarebbero al 31 luglio 2 milioni e 566 mila.

A luglio occupati in calo rispetto a giugno (-18mila). Diminuiscono i dipendenti permanenti e quelli a termine (-46 mila nel complesso), aumentano gli autonomi (+29 mila) #istat https://t.co/ehLWqOM9bG pic.twitter.com/925VAmN6Hw — Istat (@istat_it) August 30, 2019

Su base annua, comunque, si continua a registrare un calo della disoccupazione: rispetto a luglio 2018, infatti, i dati parlano di -121 mila disoccupati. Per il terzo mese consecutivo, inoltre, il tasso di disoccupazione si mantiene sotto la soglia del 10%. In aumento anche la disoccupazione giovanile (età compresa tra i 15 e i 24 anni) che sale al 28,9% con un aumento dello 0,8% rispetto a giugno 2019. Su base annua, la disoccupazione giovanile rimane in calo del 2,7%.