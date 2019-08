Consultazioni Conte, Fratelli d'Italia: "Governo inaccettabile, opposizione senza sconti"

Di redazione Blogo.it venerdì 30 agosto 2019

Fratelli d'Italia annuncia un'opposizione dura e senza sconti dopo le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte

La delegazione di Fratelli d’Italia - assente Giorgia Meloni - ha incontrato stamane il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Il vertice tra il premier uscente e il capogruppo al Senato di Fdi, Luca Ciriani, e il vice capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, è durato solo pochi minuti. Al termine, Ciriani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi.

"A Conte abbiamo ribadito che Fdi sarà nettamente alla opposizione di questo governo: una opposizione che sarà senza sconto alcuno a un governo inaccettabile che si fonda su una alleanza tra partiti che fino a ieri litigavano e che - insiste - nasce solo per una operazione di potere ed impedire il voto dei cittadini".

Un governo che nasce esattamente come il precedente, dunque, con un’alleanza tra partiti - Movimento 5 Stelle e Lega - presentatisi alle elezioni da nemici e litiganti. Si chiama Repubblica Parlamentare e si basa su questi meccanismi. Del resto, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aveva chiesto al presidente della Repubblica di dare l'incarico ad un rappresentante del centrodestra, nonostante l'eventuale "unione" di Fdi, Forza Italia e Lega non avesse nemmeno i numeri in Parlamento per governare.