Allarme Ocse: "In Italia dal 2050 più pensionati che lavoratori"

Di Redazione Blogo.it venerdì 30 agosto 2019

Secondo uno studio Ocse condotto sul mercato del lavoro entro il 2050 ci saranno in Italia più pensionati che lavoratori: ecco i dati

A partire dal 2050 in Italia ci saranno più pensionati che lavoratori: è quanto emerge da uno studio sul mercato del lavoro condotto dall’Ocse. Partendo dagli attuali schemi pensionistici, si è potuto calcolare che da qui ai prossimi 31 anni la percentuale di over 50 inattivi o pensionati che dovranno essere sostenuti dai lavoratori aumenterebbe di circa il 40%. Nell’area Ocse la percentuale arriverebbe al 58%. Nel Bel Paese, secondo questo prospetto, il rischio è quello di trovarsi un rapporto di uno a uno tra lavoratori e pensionati, o addirittura più over 50 già fuori dal mondo del lavoro che lavoratori.

Per far fronte a questa situazione di rapido e inesorabile invecchiamento della popolazione, secondo l’Ocse i governi devono promuovere "maggiori e migliori opportunità di lavoro in età avanzata per proteggere gli standard di vita e la sostenibilità delle finanze pubbliche". L’obiettivo, insomma, è quello di ritardare l’età media in cui i lavoratori lasciano la forza lavoro, poiché l’aspettativa di vita cresce e non si può non tenerne conto.

"Il fatto che le persone vivano più a lungo e in una salute migliore è un risultato da celebrare . Ma un rapido invecchiamento della popolazione richiederà un'azione politica concertata per promuovere l'invecchiamento attivo in modo da compensare le sue conseguenze potenzialmente gravi per gli standard di vita e le finanze pubbliche", sottolinea Stefano Scarpetta, direttore dell'Organizzazione per l'Occupazione, il lavoro e gli affari sociali, al lancio del rapporto a Tokyo.

Nonostante siano stati effettuati progressi nell’incoraggiare i lavoratori a proseguire la propria attività fino a 65 anni, in tutti i Paesi Ocse l’età effettiva in cui si esce dal mercato del lavoro è ancora bassa rispetto a 30 anni fa. Questo si spiega con gli scarsi incentivi a continuare a lavorare, la riluttanza dei datori di lavoro a trattenere lavoratori anziani e con gli investimenti insufficienti nell'occupabilità per tutta la durata della vita lavorativa.