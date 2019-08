Di Maio alza i toni: "O si realizza il nostro programma o non si va avanti"

Di Redazione Blogo.it venerdì 30 agosto 2019

Di Maio da Conte: "Non ha senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza ma vanno tenute in considerazioni le osservazioni del Capo dello Stato"



Dopo le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, Luigi Di Maio tiene alta l’asticella della richieste pentastellate: “O si realizzano i punti del nostro programma o non si va avanti”.

Il capo politico dei 5 Stelle, che secondo le cronache politiche non vuole rinunciare alla vicepresidenza del Consiglio e non si accontenterebbe di far “solo” il ministro, ribadisce che tra le priorità del M5s, c'è il “taglio del numero dei parlamentari”, ma anche la tutela dell’ambiente con lo stop a trivelle e inceneritori.

Secondo Di Maio poi: "Non ha alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. Vanno tenute in considerazioni le osservazioni del Capo dello Stato ma senza modificare la ratio di quei provvedimenti” del resto votati dal Movimento anche a ridosso della crisi senza colpo ferire.

"Conte potrebbe dar vita a un altro governo, un Conte bis. Uso il condizionale, perché siamo stati molto chiari": se da parte del Pd non saranno accolti i punti del programma 5 Stelle sarà "meglio andare al voto" aggiunge Di Maio che non vuole un governo “solo per vivacchiare” dicendosi piuttosto sconcertato "per il surreale dibattito sugli incarichi".