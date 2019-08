Borsa: ultimatum Di Maio a Conte e PD fa azzerare il rialzo di oggi

L'ultimatum di Luigi Di Maio a Giuseppe Conte e il PD ha immediate ripercussioni sulla Borsa: lo spread torna a salire

L’ultimatum di Luigi Di Maio, dopo la consultazione a Montecitorio con Giuseppe Conte, ha mandato letteralmente in fibrillazione il mondo politico, ma non solo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente respinto al mittente le richieste del Partito Democratico di modificare profondamente i due decreti Sicurezza approvati dal precedente governo gialloverde. Inoltre, l’ex vicepremier ha ribadito la volontà del suo partito di portare a compimento il programma con cui avevano ottenuto la maggioranza relativa a marzo del 2018.

Un discorso che non è piaciuto affatto a Piazza Affari, con la borsa di Milano che ha visto azzerarsi il rialzo di giornata. L'indice Ftse Mib deve accontentarsi di +0,05%, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi risale a quota 172 punti. Inevitabili le ripercussioni sui titoli bancari Banco Bpm (-2,56%), Ubi (-1,84%) ed Mps (-1,77%).

Inevitabile il contraccolpo nella trattativa con il Partito Democratico. Risentito Graziano Delrio, capogruppo democratico alla Camera e uno dei registi della trattativa con il Movimento 5 Stelle.

A Delrio fa eco Maria Elena Boschi, che tramite Twitter fa sapere:

Al PD replica il Movimento 5 Stelle con una breve e concisa nota:

"Luigi Di Maio ancora una volta ha ribadito che per il MoVimento 5 Stelle i temi sono al centro di qualsiasi azione politica. Non comprendiamo lo stupore di alcuni. Per noi conta il programma, contano le soluzioni ai problemi degli italiani, non le poltrone. E ci auguriamo che sia così per tutti".