Governo, la trattativa torna in bilico. Conte incontra Mattarella al Quirinale

Di Redazione Blogo.it sabato 31 agosto 2019

Il premier incaricato Giuseppe Conte torna al Quirinale per un colloquio col Presidente della Repubblica. La trattativa M5S-PD sembra sempre più in bilico.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - L'incontro al Quirinale tra Conte e Mattarella si è concluso e il premier incaricato è tornato a Palazzo Chigi per il vertice col Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Giuseppe Conte incontra Mattarella al Quirinale

La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si è arenata. Evidentemente le parole di Di Maio erano davvero un ultimatum, al di là delle precisazioni arrivate subito dopo da fonti pentastellate.

Lo slittamento del vertice di stamattina dalle 9.30 alle 12 non era già un buon segnale e l'arrivo improvviso del premier incaricato Giuseppe Conte al Quirinale per un colloquio col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contribuito a questo clima tutt'altro che rassicurante, anche se i contenuti di quell'incontro sono rimasti ovviamente privati.

È l'ANSA a riferire questa mattina di un Conte sempre più vicino alla rinuncia dell'incarico dopo il nuovo tentativo di mediazione messo a segno ieri sera. Di ufficiale, come al solito in questi momenti delicati, non arriva ancora nulla, ma Conte è giunto al Quirinale alle 10 e alle 12 si trovava ancora a colloquio con Mattarella mentre era atteso a Palazzo Chigi per l'avvio del vertice.