Zaia aggiusta il tiro: "Conosco solo rivoluzione democratica"

Di Redazione Blogo.it sabato 31 agosto 2019

Il Governatore del Veneto ha corretto il tiro dopo le gravi affermazioni di ieri alla festa leghista di Conselve

"Vi aspetto tutti in strada e pronti per la rivoluzione. Le piazze devono essere piene. Ci vediamo prima a Pontida e poi a Roma". Questa grave frase pronunciata da Luca Zaia alla festa leghista di Conselve ha fatto giustamente scattare un'ondata di indignazione. In molti l'hanno aspramente criticato, invitandolo a scusarsi o comunque almeno a correggere l'uscita decisamente infelice per un uomo delle istituzioni.

Il governatore del Veneto ha deciso quindi di chiarire la sua affermazione di ieri sera, comunque servita ad eccitare l'elettorato leghista: "Chi mi conosce sa che quando parlo di rivoluzione io intendo la rivoluzione della democrazia, quel cambiamento, anche epocale, che viene dalla forza delle idee e dall'impegno politico. Se qualcuno pensa che io mi possa riferire alla iconografia e alla pratica della rivoluzione violenta e cruenta, o non conosce la mia storia politica, o è in malafede".

Ed infine: "A chi mi ascoltava ho detto che è il momento di scaldare i motori per tornare sulle piazze con il gazebo, insieme ai cittadini; la nostra unica forza è sempre stata quella di essere a fianco della gente. Il mio non è un messaggio sovversivo o una chiamata alle armi. Se uso questo termine, intendo una rivoluzione gandiana, non violenta".