Salvini, altro appello a Mattarella: "È ancora possibile un governo coerente"

Di redazione Blogo.it sabato 31 agosto 2019

In mattinata aveva implorato le elezioni subito, poi ci ha riprovato...

Matteo Salvini oggi è stato in diretta pressoché perenne sui social, una sorta di "maratona Salvini" da far invidia a Enrico Mentana. Anche se, sostanzialmente, ripete sempre le stesse cose, ossia che il governo PD-M5S sarebbe un inganno e non s'ha da fare, tra la mattina e la sera ha cambiato appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Infatti Salvini stamattina su Facebook aveva scritto:

"Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli Italiani"

Restando dunque sulla linea della richiesta immediata di elezioni anticipate. Stasera, invece, durante un comizio a Pinzolo, ha cambiato versione e ha detto:

"Siamo ancora in tempo, io lo dico: il presidente della Repubblica ha sempre chiesto un governo chiaro, coerente e con un programma chiaro che possa lavorare per anni. Anche mia figlia di sei anni ride a pensare che Pd e 5stelle possano andare d'accordo su qualcosa, se non lo scambio delle poltrone. Chi ha il potere di decidere, decida"

Facendo capire di essere ancora disponibile a tornare con il M5S...