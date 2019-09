Governo, Conte convoca i capigruppo M5S e PD a Palazzo Chigi

Di redazione Blogo.it lunedì 2 settembre 2019

Vertice a Palazzo Chigi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per delineare il programma di governo.

Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo gli ultimi incontri di questa mattina, ha convocato a Palazzo Chigi le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico con l'obiettivo di discutere del programma di governo.

Queste sono le ore decisive per la formazione del governo M5S-PD. Domani mattina i sostenitori di M5S iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a decidere se questa alleanza si dovrà fare e il Movimento 5 Stelle ha già promesso che all'avvio delle operazioni di voto si potrà consultare il programma del nuovo esecutivo, così da dare ai votanti quante più informazioni possibili per decidere.

Il programma di governo, o documento programmatico o comunque lo si voglia chiamare, dovrà quindi essere pronto per le 9 di domani e la trattativa, almeno a giudicare dalle indiscrezioni, non sembra ancora arrivata al punto di stilare un programma di governo.

Dalle 17 di oggi, quindi, si dovranno non soltanto confermare i punti che mettono d'accordo le due forze politiche, ma anche esplicitarli in un programma che tutti potranno consultare e che, in caso di voto positivo, potrebbe essere vincolante per il nuovo esecutivo.